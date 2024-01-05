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18:38, 5 января 2024Бывший СССР

Экс-полковник СБУ заявил о массированном ударе России по силам ПВО Украины

Экс-полковник СБУ Cтариков: Россия нанесла массированный удар по силам ПВО ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия нанесла массированный удар по системе противовоздушной обороны (ПВО) и военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков на своем YouTube-канале.

По его словам, также были атакованы военные базы ВСУ. Стариков считает, что российские войска провели классическую операцию с целью перегрузить украинскую систему ПВО. «Россия нанесла удар с целью выбить наши ракеты к зенитным ракетным комплексам, провести охоту на нашу систему ПВО для ее уничтожения», — сказал он.

Ранее командующий украинскими объединенными силами, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что у мобильных систем ПВО Украины заканчиваются боеприпасы. Он подчеркнул, что российские войска хотят истощить систему противовоздушной обороны страны.

С 30 декабря по 5 января Вооруженные силы России нанесли 41 групповой и один массированный удар по объектам ВСУ, сообщило российское оборонное ведомство. В Минобороны подчеркнули, что были атакованы центры принятия решений, объекты военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромная инфраструктура, арсеналы и топливные базы.

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      Сергей Истомин
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