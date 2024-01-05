Минобороны заявило об ударах высокоточным оружием и БПЛА по объектам ВСУ

МО РФ: за 7 дней нанесен 41 групповой и один массированный удар по объектам ВСУ

С 30 декабря по 5 января Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) 41 групповой и один массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что удары были нанесены по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам.

Кроме того, ударами были поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

В Минобороны России также сообщили, что в течение недели в плен сдались 13 бойцов ВСУ. Отмечается, что из них восемь украинских солдат сдались на купянском направлении. За неделю подразделения «Западной» группировки российских войск отразили на купянском направлении специальной военной операции (СВО) 18 атак