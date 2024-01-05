В Минобороны раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Минобороны: в течение недели в плен сдались 13 бойцов ВСУ

В течение недели в плен сдались 13 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили журналистам в Минобороны России.

Отмечается, что из них восемь украинских солдат сдались на купянском направлении.

3 января в оборонном ведомстве раскрыли, что Россия освободила 248 российских военнослужащих из украинского плена. Возвращение российских солдат с подконтрольной киевскому режиму территории стало возможным в результате сложного переговорного процесса.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что численность украинских военнослужащих, сдающихся в плен, резко увеличилась. Глава государства добавил, что работа по обмену военнопленными между странами ведется.