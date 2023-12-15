Путин заявил о резком росте числа украинских военнопленных

Путин: число сдающихся в плен военных ВСУ в последнее время резко увеличилось

Численность украинских военнослужащих, сдающихся в плен ВС РФ, резко увеличилась в последнее время. О росте числа пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами думских фракций, передает ТАСС.

По словам главы государства, работа по обмену военнопленными России и Украины ведется.

В сентябре стало известно, что около десяти тысяч бойцов ВСУ сдались в плен России с помощью специальной радиоволны 149.200 «Волга». О состоянии военнопленных доложил представитель оперативных служб, добавив, что бывали случаи, когда при помощи радиочастоты украинцы сдавались в плен целыми группами.

Ранее боец ВСУ намеренно сдался в плен, воспользовавшись частотой 149.200 «Волга» по совету своего брата, который служит в рядах ВС РФ и участвует в специальной военной операции. В Минобороны уточнили, что мужчина отказался участвовать в обмене военнопленными и возвращаться на Украину.