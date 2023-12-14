Боец ВСУ сдался в плен и воссоединился со служащим в ВС РФ братом

Боец ВСУ сдался в плен по совету брата и воссоединился с семьей в России

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Гринченко по совету брата, который участвует в спецоперации на стороне России, намеренно сдался в плен, воспользовавшись частотой 149.200 «Волга». Он воссоединился со своей семьей (все родственники военнослужащего имеют российское гражданство) и отказался возвращаться на Украину, видеоинтервью с ним распространило Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Брат посоветовался с командованием, которое сказало, что существует специальная радиочастота для сдачи в плен. Когда мы вышли на передний край, мы уже знали, где находятся российские позиции по карте. И после обстрела мы покинули позиции и сдались в плен», — рассказал Гринченко.

По словам бойца ВСУ, решение сдаться в плен российским войскам пришло к нему сразу же после начала мобилизации на Украине. После призыва и подготовки подразделение военнослужащего пробыло в зоне боевых действий всего два дня. «22 ноября нас вывели на позиции, а уже 24-го числа мы оказались в плену», — объяснил он.

В Минобороны добавили, что Гринченко отказался участвовать в обмене военнопленными и возвращаться на Украину. Он хочет получить гражданство России и вместе со своим братом проходить службу в составе ВС РФ.

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