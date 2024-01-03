Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:02, 3 января 2024Бывший СССР

Минобороны России заявило об освобождении 248 солдат из украинского плена

Минобороны: с подконтрольной Киеву территории возвращены 248 российских военных
СюжетМинобороны:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия освободила 248 российских военнослужащих из украинского плена. Об этом 3 января сообщили в Минобороны России.

В заявлении ведомства отмечается, что возвращения российских солдат с подконтрольной киевскому режиму территории стало возможным в результате «сложного переговорного процесса». В Минобороны также отметили роль «посреднического участия гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов» в освобождении россиян.

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
Как устроена российская армия: кто командует армией России, из чего она состоит и какие задачи стоят перед Минобороны?
Как устроена российская армия:кто командует армией России, из чего она состоит и какие задачи стоят перед Минобороны?
3 декабря 2022

Уточняется, что российские военнослужащие будут доставлены самолетами военно-транспортной авиации в медицинские учреждениях Минобороны России, где они смогут пройти лечение и реабилитацию. Также всем солдатам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, говорится в сообщении министерства.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами думских фракций заявил, что численность украинских военнослужащих, сдающихся в плен ВС РФ, резко увеличилась в последнее время. Глава государства добавил, что работа по обмену военнопленными России и Украины ведется.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Законное право на оборону» Франция отказалась осудить удары ВСУ по Белгороду

      Дизайнер отказалась продолжать работу с Косторной из-за неоплаты костюмов

      Бывший топ-менеджер Центробанка Китая получил 16 лет тюрьмы

      В Госдуме отреагировали на избиение девочки детьми мигрантов в Нижнем Тагиле

      Минобороны России заявило об освобождении 248 солдат из украинского плена

      Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане

      Tesla уступила лидерство китайскому автопроизводителю

      Аршавин назвал лучшего российского футболиста 2023 года

      В Белгороде эвакуировали 600 человек из-за найденного невзорвавшегося боеприпаса

      Три сотрудника Красного Полумесяца погибли при взрывах в Иране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости