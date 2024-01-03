Минобороны России заявило об освобождении 248 солдат из украинского плена

Минобороны: с подконтрольной Киеву территории возвращены 248 российских военных

Россия освободила 248 российских военнослужащих из украинского плена. Об этом 3 января сообщили в Минобороны России.

В заявлении ведомства отмечается, что возвращения российских солдат с подконтрольной киевскому режиму территории стало возможным в результате «сложного переговорного процесса». В Минобороны также отметили роль «посреднического участия гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов» в освобождении россиян.

Уточняется, что российские военнослужащие будут доставлены самолетами военно-транспортной авиации в медицинские учреждениях Минобороны России, где они смогут пройти лечение и реабилитацию. Также всем солдатам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, говорится в сообщении министерства.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами думских фракций заявил, что численность украинских военнослужащих, сдающихся в плен ВС РФ, резко увеличилась в последнее время. Глава государства добавил, что работа по обмену военнопленными России и Украины ведется.