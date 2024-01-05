Минобороны назвало потери ВСУ после отражения 18 атак на одном направлении СВО

Минобороны: за неделю на купянском направлении спецоперации отражено 18 атак ВСУ

За неделю подразделения «Западной» группировки российских войск отразили на купянском направлении специальной военной операции (СВО) 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российская авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Ивановки, Берестового, Вишневого, Купянска, Песчаного, Петропавловки, Синьковки, Терны и Тимковки Харьковской области, а также Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики.

По оценке Минобороны России, в результате Украина потеряла более 485 военных, шесть танков, включая немецкий Leopard-2, 11 боевых бронемашин, 24 автомобиля, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Vampire», а также восемь орудий полевой артиллерии. Помимо этого, уничтожены три украинских склада боеприпасов и топлива.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что артиллеристы Западной группировки российских войск уничтожили украинскую боевую машину пехоты ВСУ на расстоянии 15 километров. Военная техника ВСУ, прибывшая на опорный пункт для доставки боеприпасов и продовольствия, была обнаружена с помощью беспилотника «Орлан-10», после чего ее координаты были передали батарее гаубиц, которые поразили цель.

