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13:53, 5 января 2024Россия

Минобороны назвало потери ВСУ после отражения 18 атак на одном направлении СВО

Минобороны: за неделю на купянском направлении спецоперации отражено 18 атак ВСУ

Фото: Efrem Lukatsky / AP

За неделю подразделения «Западной» группировки российских войск отразили на купянском направлении специальной военной операции (СВО) 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российская авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Ивановки, Берестового, Вишневого, Купянска, Песчаного, Петропавловки, Синьковки, Терны и Тимковки Харьковской области, а также Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики.

По оценке Минобороны России, в результате Украина потеряла более 485 военных, шесть танков, включая немецкий Leopard-2, 11 боевых бронемашин, 24 автомобиля, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Vampire», а также восемь орудий полевой артиллерии. Помимо этого, уничтожены три украинских склада боеприпасов и топлива.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что артиллеристы Западной группировки российских войск уничтожили украинскую боевую машину пехоты ВСУ на расстоянии 15 километров. Военная техника ВСУ, прибывшая на опорный пункт для доставки боеприпасов и продовольствия, была обнаружена с помощью беспилотника «Орлан-10», после чего ее координаты были передали батарее гаубиц, которые поразили цель.

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      Сергей Истомин
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