В Брянской области уничтожили два украинских дрона

Брянский губернатор Богомаз: два украинских дрона сбиты в Клинцовском районе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Дроны уничтожены на территории Клинцовского района. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 26 февраля в Грайворонском городском округе Белгородской области сработала система ПВО, сбито шесть воздушных целей на подлете к городу.

Это была не первая атака ВСУ на Белгородскую область за 26 февраля. Ранее Минобороны России сообщило, что около 11 утра система ПВО перехватила беспилотник самолетного типа при попытке нанести удар по территории региона. Еще один дрон аналогичной конструкции уничтожили около 17:50. Менее чем через час оборонное ведомство вновь заявило о пресечении атаки на регион.

