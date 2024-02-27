Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:27, 27 февраля 2024Россия

В Брянской области уничтожили два украинских дрона

Брянский губернатор Богомаз: два украинских дрона сбиты в Клинцовском районе

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Дроны уничтожены на территории Клинцовского района. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 26 февраля в Грайворонском городском округе Белгородской области сработала система ПВО, сбито шесть воздушных целей на подлете к городу.

Это была не первая атака ВСУ на Белгородскую область за 26 февраля. Ранее Минобороны России сообщило, что около 11 утра система ПВО перехватила беспилотник самолетного типа при попытке нанести удар по территории региона. Еще один дрон аналогичной конструкции уничтожили около 17:50. Менее чем через час оборонное ведомство вновь заявило о пресечении атаки на регион.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Американские военные опубликовали свод данных о российских войсках

      В Брянской области уничтожили два украинских дрона

      Объявленный в розыск украинский депутат нашелся в Израиле в должности риэлтора

      Названо число ожидающих вступления в БРИКС стран

      Парень раскрыл родителям своей девушки правду о ней и столкнулся с критикой

      Во Франции назвали противоречивым молчание Европы о сносе памятников на Украине

      В России начали закрываться оставшиеся магазины LG и Sony

      Кулеба призвал уехавших украинцев вернуться домой для защиты страны

      Россиянин описал один город Европы словами «большое разочарование»

      В Дубае отменили концерт Бориса Гребенщикова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше