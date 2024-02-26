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18:23, 26 февраля 2024Россия

Средства ПВО отразили атаку ВСУ на российский регион

Минобороны России: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили очередную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, украинский дрон самолетного типа был уничтожен около 17:50 по московскому времени при попытке нанести удар по объектам на российской территории. Других подробностей Минобороны не приводит.

Ранее сообщалось, что 26 февраля около 11 утра средства ПВО также уничтожили в небе над Белгородской областью украинский беспилотник.

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      Константин Лысяков
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