Над российским регионом сработала система ПВО

Минобороны России: над Белгородской областью система ПВО сбила украинский БПЛА

В небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО) России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, ПВО над российским регионом сработала около 11 утра.

«Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», — сообщили в МО.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».

Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.