Украинские дроны-камикадзе атаковали российский регион

Белгородский губернатор Гладков: дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Колотиловка

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Колотиловка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, беспилотники, число которых не уточняется, сбросили осколочные боеприпасы. В результате выбиты окна и побита кровля летней кухни в одном частном домовладении. Также вышел из строя объект связи. Мирные жители не пострадали. На месте работают оперативные службы.

Ранее Минобороны России отчиталось, что около 11 утра по московскому времени средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью украинский беспилотник самолетного типа. По информации ведомства, с помощью дрона ВСУ собирались атаковать объекты на российской территории.

Помимо этого, 25 февраля около 23:00 по московскому времени дрон ВСУ уничтожили на подлете к Белгороду. Пострадавших и разрушений нет.