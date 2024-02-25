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23:55, 25 февраля 2024Россия

ПВО сбила беспилотник ВСУ на подлете к Белгороду

Минобороны сообщило о сбитом дроне ВСУ на подлете к Белгороду

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила на подлете к Белгороду беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что дрон самолетного типа был уничтожен около 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт инцидента. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 23 февраля подразделения ВС России поразили склады ВСУ, цеха Южного строительного завода и нефтебазу в Днепропетровске. В цехах занимались изготовлением и сборкой дронов.

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      Марина Совина
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