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21:58, 23 февраля 2024Бывший СССР

ВС России поразили цеха по сборке украинских дронов

Подпольщики заявили о поражении ВС России складов ГСМ и нефтебазы ВСУ в Днепре

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Подразделения ВС России в ночь на 23 февраля поразили склады Вооруженных сил Украины (ВСУ), цеха Южного строительного завода и нефтебазу в Днепропетровске. В цехах занимались изготовлением и сборкой дронов, заявил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Жители сообщают о нескольких прилетах. На фото вы видите последствия попадания в нефтебазу, на место, которое называется "Стан 550", это прокатный цех номер 2 частного акционерного общества "Днепровский металлургический завод"», — объяснил Лебедев. По информации агентов, в этом месте находились большие запасы горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Координатор подполья представил снимки последствий ударов по нефтебазе, на них запечатлен столб черного дыма. О пожаре в резервуарах с топливом на одном из предприятий в Днепропетровске 23 февраля сообщали украинские СМИ.

«Сообщают о попадании в Южный машиностроительный завод, в те цеха, где занимались изготовлением новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — добавил Лебедев. По его словам, ВС РФ также ударили по складам, занимаемым ВСУ в городе, и одна из ракет украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), пытаясь ликвидировать российский дрон «Герань», угодила в жилую многоэтажку.

После этого квартал вблизи улицы Каруна оцепили, сотрудники Службы безопасности (СБУ) взяли у местных жителей подписи о неразглашении, отметил собеседник агентства.

Ранее полковник Александр Перенджиев перечислил особенности российского беспилотника, который называют кошмаром для Украины. Он заявил, что такие дроны стоит приравнять к высокоточному оружию.

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      Александра Синицына
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