Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки ВСУ в Белгородской области

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«26 февраля около 18:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, беспилотник был уничтожен с помощью российских дежурных средств ПВО.

26 февраля украинские дроны-камикадзе атаковали село Колотиловка Краснояружского района Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, беспилотники сбросили осколочные боеприпасы, повредив одно частное домовладение. Также из строя вышел объект связи. Мирные жители не пострадали.