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22:14, 26 февраля 2024Россия

ПВО в Белгородской области сбила шесть целей

Губернатор Гладков: ПВО сбила 6 целей в Грайворонском городском округе

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Грайворонском городском округе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбито шесть воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор Владислав Гладков в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Это уже не первая атака ВСУ на Белгородскую область за 26 февраля. Ранее Минобороны России сообщило, что около 11 утра система ПВО перехватила беспилотник самолетного типа при попытке нанести удар по территории региона. Еще один дрон аналогичной конструкции уничтожили около 17:50. Менее чем через час оборонное ведомство вновь заявило о пресечении атаки на регион.

Позже сообщалось, что при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области пострадали двое детей.

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      Марина Совина
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