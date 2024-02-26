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19:07, 26 февраля 2024Россия

Двое детей пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области из РСЗО Vampire

Гладков: при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка пострадали двое детей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Двое детей — мальчики в возрасте 10 и 11 лет — пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, у одного ребенка диагностировали осколочное ранение ноги, у второго — контузию. Сейчас их везут в больницу. Помимо этого, поврежден легковой автомобиль, а в многоквартирном трехэтажном доме выбиты пять окон. На месте работают оперативные службы.

В свою очередь, Mash сообщил в Telegram, что, предварительно, обстрел ведется из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Для отражения атаки задействованы средства противовоздушной обороны (ПВО).

Это уже не первая атака ВСУ на Белгородскую область за 26 февраля. Ранее Минобороны России сообщило, что около 11 утра система ПВО перехватила беспилотник самолетного типа при попытке нанести удар по территории региона. Еще один дрон аналогичной конструкции уничтожили около 17:50. Мене чем через час оборонное ведомство вновь заявило о пресечении атаки на регион.

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Кроме того, днем ВСУ нанесли удар по селу Колотиловка Краснояружского района при помощи дронов-камикадзе, которые сбросили осколочные боеприпасы, повредив одно частное домовладение. Также из строя вышел объект связи. Пострадавших нет.

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      Константин Лысяков
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