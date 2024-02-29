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18:04, 29 февраля 2024Россия

ВСУ обстреляли российский регион артиллерийскими минами

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ артиллерийскими минами

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область артиллерийскими минами. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Новое Волоконовского района. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

По его словам, в результате прилета артиллерийской мины повреждения получил легковой автомобиль. На место прибыли сотрудники оперативных служб, добавил Гладков.

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Ранее губернатор заявил, что дрон Вооруженных сил Украины сбросил взрывное устройство на инфраструктурный объект в селе Мокрая Орловка Белгородской области. В результате атаки 28 абонентов остались без электроэнергии, уточнил Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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