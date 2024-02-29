ВСУ обстреляли российский регион артиллерийскими минами

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ артиллерийскими минами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область артиллерийскими минами. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Новое Волоконовского района. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

По его словам, в результате прилета артиллерийской мины повреждения получил легковой автомобиль. На место прибыли сотрудники оперативных служб, добавил Гладков.

Ранее губернатор заявил, что дрон Вооруженных сил Украины сбросил взрывное устройство на инфраструктурный объект в селе Мокрая Орловка Белгородской области. В результате атаки 28 абонентов остались без электроэнергии, уточнил Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.