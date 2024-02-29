Дрон сбросил взрывное устройство на инфраструктурный объект в российском регионе

Беспилотник ВСУ атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на инфраструктурный объект в селе Мокрая Орловка Белгородской области. Об этом сообщил сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате атаки 28 абонентов остались без электроэнергии, уточнил глава российского региона. Сейчас подача света восстановлена, почеркнул Гладков.

Помимо этого, за минувшие сутки ВСУ атаковали село Ивановская Лисица, где средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотник самолетного типа, добавил губернатор. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

28 февраля об обстреле со стороны Украины сообщил глава еще одного приграничного региона. Курский губернатор Роман Старовойт проинформировал об обстреле села Гордеевка, в результате чего были повреждены жилой дом и автомобиль. Мирные жители не пострадали.

