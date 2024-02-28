Жилой дом и машина попали под обстрел ВСУ в российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Гордеевка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Гордеевка в приграничном Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, под обстрел попали жилой дом и автомобиль, которые получил повреждения. Губернатор заверил, что собственникам помогут с восстановлением имущества. Мирные жители не пострадали.

Приграничная Курская область регулярно попадает подвергается атакам со стороны Украины. Днем ранее ВСУ обстреляли село Козино Рыльского района. Разрушений и пострадавших удалось избежать. Помимо этого, под удар попало село Гуево Суджанского района. Там также никто не пострадал, однако населенный пункт частично оставался без света.

Кроме того, 27 февраля Старовойт сообщал о работе в небе над Курской областью воздушно-космические силы России работают. Однако подробностей о ситуации губернатор не привел.

