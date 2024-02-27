Глава российского региона сообщил об обстреле со стороны Украины

Глава Курской области Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины

Украинские войска обстреляли Курскую область. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Под обстрел попало село Козино Рыльского района. По данным из открытых источников, этот населенный пункт находится менее чем в километре от границы с Украиной.

В результате атаки никто не пострадал, подчеркнул губернатор. Разрушений также нет.

27 февраля глава еще одного граничащего с Украиной региона — белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении украинского беспилотника. Аппарат был сбит в районе поселка разумное примерно в 20 километрах от госграницы.