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20:11, 27 февраля 2024Россия

Глава российского региона сообщил об обстреле со стороны Украины

Глава Курской области Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины
Архивное фото

Архивное фото. Фото: пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Украинские войска обстреляли Курскую область. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Под обстрел попало село Козино Рыльского района. По данным из открытых источников, этот населенный пункт находится менее чем в километре от границы с Украиной.

В результате атаки никто не пострадал, подчеркнул губернатор. Разрушений также нет.

27 февраля глава еще одного граничащего с Украиной региона — белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении украинского беспилотника. Аппарат был сбит в районе поселка разумное примерно в 20 километрах от госграницы.

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      Алан Босиков
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