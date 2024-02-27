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17:07, 27 февраля 2024Россия

Украинский беспилотник сбили в небе над российским регионом

Глава Белгородской области Гладков сообщил о сбитии БПЛА в небе над регионом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский беспилотник сбили в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Согласно приведенным главой российского региона данным, летательный аппарат был сбит в районе поселка Разумное. По данным из открытых источников, населенный пункт с таким названием расположен более чем в 20 километрах от границы с Украиной. Дрон упал в поле, после чего там начался пожар.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники оперативных служб приступили к ликвидации последствий на месте падения беспилотника.

26 февраля российские военнослужащие уничтожили шесть снарядов, выпущенных украинскими войсками по Белгородской области. По данным Минобороны, попытка противника совершить террористическую атаку на российский регион была пресечена в районе 21:20 мск.

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      Алан Босиков
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