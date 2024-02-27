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14:01, 27 февраля 2024Россия

Губернатор Курской области заявил о работе ВКС России над регионом

Губернатор Старовойт заявил о работе ВКС России над Курской областью

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России работают в небе над Курской областью. Об этом заявил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«В небе над Курской областью работают ВКС РФ», — написал глава региона. Он не привел других подробностей о ситуации.

Во вторник, 27 февраля, ВСУ атаковали село Гуево Суджанского района Курской области. Никто не пострадал, но населенный пункт частично остался без света. Там сейчас проходит подомовой обход для фиксации возможных повреждений.

Днем ранее, 26 февраля, три украинских дрона-камикадзе сбили в небе над Курской областью — они пытались атаковать инфраструктуру в селах Гордеевка и Троицкое.

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      Анастасия Шейкина
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