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13:53, 26 февраля 2024Россия

Над российским регионом сбили два дрона-камикадзе ВСУ

Курский губернатор Старовойт: два дрона ВСУ пытались атаковать село Гордеевка

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Два беспилотника-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать инфрактруктуру в селе Гордеевка Кореневского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Обошлось без разрушений. Еще один дрон-камикадзе упал в огороде в селе Троицком», — сообщил глава региона.

Он напомнил, что нельзя приближаться к обломкам украинских беспилотников, так как они могут взорваться. В случае обнаружения дрона противника нужно сообщить по телефону 112.

В понедельник, 26 февраля, ВСУ также обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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      Анастасия Шейкина
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