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12:46, 26 февраля 2024Россия

ВСУ обстреляли Курскую область

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины
СюжетНаселение России:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке со стороны Украины подверглось село Попово-Лежачи. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Другой информации глава области пока не предоставил.

Ранее стало известно, что в Курской области сработала система оповещения о ракетной опасности. «Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения», — написал Старовойт. Губернатор также дал рекомендации населению на случай ракетных ударов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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