В российском регионе сработала система оповещения о ракетной опасности

Старовойт: в Курской области сработала система оповещения о ракетной опасности

В Курской области сработала система оповещения о ракетной опасности, об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения», — написал он.

Старовойт также дал рекомендации населению на случай ракетных ударов. По его словам, при нахождении дома необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой. На улице следует зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Ранее ракетная опасность в Курской области объявлялась в ночь на 24 февраля. О прозвучавших сигналах предупреждал местных жителей губернатор региона.