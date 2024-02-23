В российском регионе объявили ракетную опасность

Губернатор Старовойт сообщил об объявленной ракетной опасности в Курской области

Ракетная опасность объявлена в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения», — написал глава российского региона.

Старовойт призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а находящихся на улице граждан — зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Вечером 23 февраля над территорией Брянской и Белгородской областей были уничтожены украинские беспилотники.

Ранее 23 февраля сообщалось о падении неустановленного летательного аппарата в Каневском районе в Краснодарском крае. На месте крушения в районе хутора Трудовая Армения загорелся камыш. Инцидент произошел вечером 23 февраля около 20:00. Позже местные власти сообщили о ликвидации пожара.