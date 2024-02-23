В Брянской области сбили украинский беспилотник

Богомаз: ПВО сбила украинский беспилотник над Стародубом в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области.

Вечером 23 февраля сообщалось о падении неустановленного летательного аппарата в Каневском районе в Краснодарском крае. На месте крушения в районе хутора Трудовая Армения загорелся камыш. Инцидент произошел вечером 23 февраля около 20:00. Позже местные власти сообщили о ликвидации пожара.