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23:13, 23 февраля 2024Россия

В Брянской области сбили украинский беспилотник

Богомаз: ПВО сбила украинский беспилотник над Стародубом в Брянской области

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области.

Вечером 23 февраля сообщалось о падении неустановленного летательного аппарата в Каневском районе в Краснодарском крае. На месте крушения в районе хутора Трудовая Армения загорелся камыш. Инцидент произошел вечером 23 февраля около 20:00. Позже местные власти сообщили о ликвидации пожара.

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      Марина Совина
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