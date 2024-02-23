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22:34, 23 февраля 2024Россия

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Попытка атаки пресечена около 21.30 по московскому времени.

Вечером 23 февраля сообщалось о падении неустановленного летательного аппарата в Каневском районе в Краснодарском крае. На месте крушения в районе хутора Трудовая Армения загорелся камыш. Инцидент произошел вечером 23 февраля около 20:00. Позже местные власти сообщили о ликвидации пожара.

Ранее в сети появилось фото дрона с гербом Украины, найденного в поле на Кубани. О найденном в поле беспилотнике 21 февраля сообщил оперштаб российского региона. По его информации, пострадавших и разрушений нет. Когда и при каких обстоятельствах упал дрон, не уточняется.

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      Марина Совина
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