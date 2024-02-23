Пожар после падения двух летательных аппаратов на Кубани потушили

Пожар после падения двух летательных аппаратов в Краснодарском крае потушили

Пожар после падения двух летательных аппаратов в Краснодарском крае потушили. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба по региону.

«В 21.45 полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

Ранее пожар распространился на площади 250 квадратных метров. По данным властей Кубани, инцидент произошел вечером 23 февраля около 20:00.

Для ликвидации пожара были привлечены 40 человек, 14 единиц техники. Кроме того, на месте работали правоохранительные и специальные службы.

Ранее, в ночь с 3 на 4 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Луганске, в результате чего загорелся один из резервуаров.