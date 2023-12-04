Mash: ВСУ ночью атаковали нефтебазу в Луганске, загорелся резервуар

В ночь с 3 на 4 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Луганске, в результате чего загорелся один из резервуаров. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Отмечается, что во время ликвидации пожара спасателям пришлось прятаться от украинских беспилотников-камикадзе, кружившими над объектом. Пока средства противовоздушной обороны сбивали дроны ВСУ, пожарные отходили на безопасное расстояние, после чего вновь приступали к тушению огня. В настоящий момент пожар локализован.

В ноябре сообщалось, что украинские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в крымской Феодосии. Дроны, целью которых был местный морской нефтяной терминал, получилось сбить из стрелкового оружия.