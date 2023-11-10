Беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Крыму
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтебазу в крымской Феодосии. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.
Устройства относились к самолетному типу. Как выяснила Baza, дроны, целью которых был морской нефтяной терминал, удалось сбить из стрелкового оружия.
Один из беспилотников взорвался в воздухе. Его обломки обнаружили в поле в 400 метрах от нефтебазы. Другой дрон рухнул на территории терминала и при падении сдетонировал.
В результате оказалась повреждена металлическая конструкция здания одной из местных электроподстанций. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
9 ноября сообщалось, что украинскую противокорабельную ракету «Нептун» сбили на подлете к Крыму.
В Минобороны тогда разъяснили, что система противовоздушной обороны (ПВО) засекла и уничтожила ракету над акваторией Черного моря у побережья полуострова. Других подробностей в ведомстве не привели.