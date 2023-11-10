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09:07, 10 ноября 2023Россия

Беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Крыму

Беспилотники ВСУ попытались атаковать Морской нефтяной терминал в Феодосии

Фото: РИА Новости

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтебазу в крымской Феодосии. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Устройства относились к самолетному типу. Как выяснила Baza, дроны, целью которых был морской нефтяной терминал, удалось сбить из стрелкового оружия.

Один из беспилотников взорвался в воздухе. Его обломки обнаружили в поле в 400 метрах от нефтебазы. Другой дрон рухнул на территории терминала и при падении сдетонировал.

В результате оказалась повреждена металлическая конструкция здания одной из местных электроподстанций. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

9 ноября сообщалось, что украинскую противокорабельную ракету «Нептун» сбили на подлете к Крыму.

В Минобороны тогда разъяснили, что система противовоздушной обороны (ПВО) засекла и уничтожила ракету над акваторией Черного моря у побережья полуострова. Других подробностей в ведомстве не привели.

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      Анна Щербакова
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