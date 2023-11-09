Украинскую противокорабельную ракету «Нептун» сбили на подлете к Крыму

Минобороны заявило, что на подлете к Крыму сбита противокорабельная ракета ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к Крыму противокорабельную ракету «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявило Минобороны России.

Как уточнило ведомство, попытка атаки по объектам на российской территории была пресечена около 17:40. Система ПВО обнаружила и уничтожила ракету над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова.

Других подробностей Минобороны не приводит.

Ранее Киев атаковал Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы в Керчи. Удар был нанесен 15 крылатыми ракетами, 13 из которых сбили. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, часть обломков одного из снарядов упала на территорию сухого дока. Пострадавших нет. Однако, как заявили в Минобороны, повреждения получил корабль, находившийся на заводе.