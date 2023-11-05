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01:35, 5 ноября 2023Россия

Корабль получил повреждения при ударе ВСУ по Керчи. Что рассказали в Минобороны об отражении ракетной атаки?

Минобороны России: при ракетном ударе ВСУ по заводу в Керчи поврежден корабль

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В результате попадания крылатой ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил повреждения корабль, находившийся на заводе. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщило Минобороны России.

Как рассказали в военном ведомстве, Киев атаковал судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы в Керчи в субботу, 4 ноября. Удар был нанесен 15 крылатыми ракетами, 13 из которых сбили российские средства противовоздушной обороны (ПВО).

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Часть обломков ракеты упала на территорию сухого дока

О том, что система ПВО сработала в Керчи, 4 ноября около 18:00 сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.

Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет

Сергей Аксеновглава Крыма

Аксенов призвал жителей республики сохранять спокойствие и верить исключительно официальным источникам информации.

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4 ноября ВСУ совершили атаки на российские регионы

В течение ночи с 3 на 4 ноября были пресечены попытки ВСУ совершить террористические атаки по объектам на территории России. Так, средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей.

Утром 4 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт предупреждал жителей региона о работе системы ПВО. В пятницу, 3 ноября, ВСУ обстреляли территорию региона. По словам Старовойта, под обстрел попало село Успеновка Кореневского района на российско-украинской границе. В результате атаки никто не пострадал, повреждения получили три домовладения.

Оружие России
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      Марина Совина
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