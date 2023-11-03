Глава российского региона сообщил об обстреле со стороны Украины

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Успеновка Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Под обстрел попало село Успеновка Кореневского района, уточнил губернатор. По данным из открытых источников, указанный населенный пункт расположен на российско-украинской границе.

В результате атаки никто не пострадал, сообщил Гладков. Повреждения получили три домовладения, их собственникам окажут необходимую помощь, добавил он.

1 ноября ВСУ обстреляли еще один населенный пункт в Курской области. В селе Свердликово в результате обстрела были повреждены пять домовладений.