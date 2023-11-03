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18:22, 3 ноября 2023Россия

Глава российского региона сообщил об обстреле со стороны Украины

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Успеновка Курской области

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Под обстрел попало село Успеновка Кореневского района, уточнил губернатор. По данным из открытых источников, указанный населенный пункт расположен на российско-украинской границе.

В результате атаки никто не пострадал, сообщил Гладков. Повреждения получили три домовладения, их собственникам окажут необходимую помощь, добавил он.

1 ноября ВСУ обстреляли еще один населенный пункт в Курской области. В селе Свердликово в результате обстрела были повреждены пять домовладений.

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      Алан Босиков
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