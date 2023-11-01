Пять домов получили повреждения в результате обстрела ВСУ российского региона

Губернатор Старовойт: при обстреле села Свердликово повреждения получили 5 домов

При обстреле населенного пункта Свердликово в Курской области повреждения получили пять домовладений. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Повреждения в пяти домовладениях: выбиты окна, осколками посечены заборы, один сарай, кровля одного из домов», — рассказал Старовойт, подчеркнув, что власти окажут помощь владельцам имущества, которое получило повреждения.

По данным губернатора, всего в селе насчитали пять прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), никто не пострадал.

Днем ранее, 31 октября, ВСУ обстреляли сельскохозяйственное предприятие в селе Дарьино в Суджанском районе Курской области. Никто не пострадал, на территории предприятия оказались повреждены емкости для хранения удобрений.

До этого президент Владимир Путин допускал, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства указал, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.