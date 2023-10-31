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12:35, 31 октября 2023Россия

Украина обстреляла российское сельскохозяйственное предприятие

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле сельскохозпредприятия

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что атаке со стороны Украины подверглось село Дарьино в Суджанском районе. Пострадавших в результате атаки нет, добавил глава области.

«На территории сельскохозяйственного предприятия повреждены емкости для хранения удобрений», — пояснил политик.

Ранее стало известно, что около 300 жителей села Троицкое под Курском остались без водоснабжения после обстрела. По словам Старовойта, атака проводилась со стороны Украины. В результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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