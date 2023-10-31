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11:21, 31 октября 2023Россия

Около 300 жителей села под Курском остались без воды после обстрела

Старовойт: жители курского села Троицкое остались без воды после обстрела

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Около 300 жителей села Троицкое под Курском остались без водоснабжения после обстрела. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он пояснил, что атака проводилась со стороны Украины. В результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал.

«Повреждена водонапорная башня в селе Троицкое, без водоснабжения остались около 300 человек», — написал курский глава.

Старовойт пообещал, что аварийная бригада отправится на место, как только это будет безопасно.

29 октября стало известно, что курскую деревню Городище обстреляли со стороны Украины.

Тогда не было зафиксировано перебоев электроснабжения и газоснабжения.

Ранее над Курской областью удалось сбить украинский беспилотный летательный аппарат.

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      Анна Щербакова
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