ВСУ обстреляли Курскую область

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле Городища со стороны ВСУ

Деревня Городище в Курской области была обстрелена со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, никто из местных жителей не пострадал. После обстрела не было зафиксировано перебоев электроснабжения и газоснабжения. «Подомовой обход продолжается, при необходимости окажем помощь в ремонте поврежденного имущества», — пообещал Старовойт.

28 октября начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал и был уничтожен на территории Курской области. Залететь далеко на территорию России у БПЛА не получилось — он упал всего в 100 метрах от российско-украинской границы. После этого военные уничтожили его направленным взрывом.