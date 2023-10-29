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20:04, 29 октября 2023Россия

ВСУ обстреляли Курскую область

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле Городища со стороны ВСУ

Фото: Reuters

Деревня Городище в Курской области была обстрелена со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, никто из местных жителей не пострадал. После обстрела не было зафиксировано перебоев электроснабжения и газоснабжения. «Подомовой обход продолжается, при необходимости окажем помощь в ремонте поврежденного имущества», — пообещал Старовойт.

28 октября начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал и был уничтожен на территории Курской области. Залететь далеко на территорию России у БПЛА не получилось — он упал всего в 100 метрах от российско-украинской границы. После этого военные уничтожили его направленным взрывом.

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      Варвара Кошечкина
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