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09:23, 28 октября 2023Россия

Беспилотник со взрывчаткой упал на территории российского региона

Начиненный взрывчаткой БПЛА упал и был уничтожен на территории Курской области

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал и был уничтожен на территории Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, залететь далеко на территорию России у БПЛА не получилось — он упал всего в 100 метрах от российско-украинской границы. После этого военные уничтожили его направленным взрывом.

Уточняется, что дрон был обнаружен в районе деревни Попово-Лежачи Глушковского района. Ни пострадавших, ни разрушений при попытке атаки БПЛА не было.

Днем ранее сообщалось о трех беспилотниках, сбитых в небе над Курской областью. Дроны пытались атаковать Курчатов, город-спутник Курской атомной электростанции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае продолжения атак на приграничные области, на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет от границы России Вооруженные силы Украины.

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      Марк Леонов
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