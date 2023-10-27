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21:51, 27 октября 2023Россия

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над приграничным российским регионом

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Курской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Курской областью, об этом сообщили в Минобороны России.

Военные уничтожили дрон самолетного типа над территорией приграничного российского региона 27 октября около 19:00 по московскому времени. Тем самым пресечена попытка совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

Накануне Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках в небе над Курской областью. Дроны пытались атаковать Курчатов, город-спутник Курской атомной электростанции (АЭС). Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано, уточнили в пресс-службе атомной электростанции.

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      Марина Совина
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