Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:30, 4 ноября 2023Россия

В Керчи сработала система ПВО

Глава Крыма Аксенов: ПВО сработала в районе судостроительного завода в Керчи

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в районе судостроительного завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram.

«Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет», — добавил глава региона. Аксенов также призвал россиян сохранять спокойствие и верить исключительно официальным источникам информации.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил жителей региона о работе системы ПВО. Россиян попросили не приближаться к обломках беспилотных летательных аппаратов, не трогать их и сообщать о таких находках экстренным службам.

4 ноября российские ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский признал смещение внимания с Украины на Ближний Восток

      Известный адвокат рассказал о новом тренде секретного развода

      В Керчи сработала система ПВО

      Москвичи стоят в ночной очереди у Большого театра ради новогоднего «Щелкунчика»

      Более полусотни человек задержали полицейские на улице российского города

      Раскрыты детали 12-го пакета санкций против России

      В Херсоне третий раз за сутки произошли взрывы

      ХАМАС обвинило Израиль в нарушении соглашения об эвакуации иностранцев

      Глобальному потеплению предрекли скорый выход из-под контроля

      Песков рассказал о наказании для «киевских преступников»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости