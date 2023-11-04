В Керчи сработала система ПВО

Глава Крыма Аксенов: ПВО сработала в районе судостроительного завода в Керчи

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в районе судостроительного завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram.

«Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет», — добавил глава региона. Аксенов также призвал россиян сохранять спокойствие и верить исключительно официальным источникам информации.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил жителей региона о работе системы ПВО. Россиян попросили не приближаться к обломках беспилотных летательных аппаратов, не трогать их и сообщать о таких находках экстренным службам.

4 ноября российские ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей.