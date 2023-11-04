Жителей Курской области предупредили о работе ПВО

Губернатор Курской области Старовойт предупредил жителей о работе системы ПВО

Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил жителей региона о работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в Telegram.

«В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие!» — говорится в сообщении.

Жителей Курской области попросили не приближаться к обломках беспилотных летательных аппаратов и не трогать их. О находке следует сообщать экстренным службам, добавил Старовойт.

3 ноября Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Курской области. По его словам, под обстрел попало село Успеновка Кореневского района. В результате атаки пострадавших нет. Повреждения получили три домовладения.

1 ноября стало известно, что ВСУ обстреляли населенный пункт Свердликово в Курской области. Повреждения получили пять домовладений, никто не пострадал.