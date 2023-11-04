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08:20, 4 ноября 2023Россия

Над двумя российскими регионами уничтожили четыре украинских дрона

Над Белгородской и Курской областями средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России (МО РФ).

Отмечается, что в течение ночи с 3 на 4 ноября были пресечены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки по объектам на территории РФ.

1 ноября белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекино со стороны Украины. В результате атаки пострадал один человек, прибывшая на место бригада скорой помощи транспортирует его в больницу. У пострадавшего диагностировали осколочные ранения конечностей.

Ранее ВСУ, предположительно, обстреляли из танка Т-64 село Новая Таволжанка Белгородской области. Огонь был открыт со стороны Харьковской области. Всего по белгородскому селу выпустили четыре снаряда калибра 125 миллиметров.

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      Екатерина Подвигина
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