Над двумя российскими регионами уничтожили четыре украинских дрона

Над Белгородской и Курской областями средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России (МО РФ).

Отмечается, что в течение ночи с 3 на 4 ноября были пресечены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки по объектам на территории РФ.

1 ноября белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекино со стороны Украины. В результате атаки пострадал один человек, прибывшая на место бригада скорой помощи транспортирует его в больницу. У пострадавшего диагностировали осколочные ранения конечностей.

Ранее ВСУ, предположительно, обстреляли из танка Т-64 село Новая Таволжанка Белгородской области. Огонь был открыт со стороны Харьковской области. Всего по белгородскому селу выпустили четыре снаряда калибра 125 миллиметров.