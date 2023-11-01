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17:56, 1 ноября 2023Россия

Россиянин пострадал при обстреле промышленного предприятия со стороны Украины

Губернатор Гладков: при обстреле Шебекино со стороны Украины пострадал мужчина
СюжетМинобороны:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При обстреле города Шебекино Белгородской области пострадал мужчина. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, часть снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) упала на территорию местного промышленного предприятия. В момент обстрела пострадавший находился рядом со своей машиной на парковке объекта. У пострадавшего диагностировали осколочные ранения рук и ног. «Сейчас бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — заверил губернатор.

Гладков добавил, что осколками снаряд посечен фасад, окна и ограждение одного из корпусов предприятия. Кроме того повреждены два автомобиля. На месте работают аварийные и экстренные службы. Специалисты обследуют территорию объекта.

Ранее губернатор сообщил, что 31 октября в результате обстрела Шебекино пострадала местная жительница. У нее диагностировали перелом кисти, ушибы грудной клетки и мягких тканей носа. Женщине оказали всю необходимую помощь в больнице, от госпитализации она отказалась.

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Помимо этого, 1 ноября ВСУ дважды попытались атаковать Белгородскую область беспилотниками самолетного типа. В Минобороны России заявили, что оба дрона были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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