Минобороны заявило о втором за день сбитом под Белгородом украинском дроне

Минобороны сообщило, что под Белгородом сбит второй за день беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Белгородской области второй за день дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

Как заявили в ведомстве, около 14:00 Украина предприняла новую попытку атаки по территории региона при помощи беспилотника самолетного типа. В результате дрон был уничтожен. Другие подробности не приводятся.

Ранее Минобороны сообщало, что другой беспилотник ВСУ был уничтожен системой ПВО около 12:45. В свою очередь, глава Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что дрон сбит над селом Новая Деревня. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, губернатор региона сообщил, что в результате обстрела Шебекино 31 октября пострадала мирная жительница. У нее диагностировали перелом кисти, ушибы грудной клетки и мягких тканей носа. Женщине оказали всю необходимую помощь в больнице, от госпитализации она отказалась.