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11:08, 1 ноября 2023Россия

При обстреле российского региона из артиллерии пострадала женщина

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле Шебекино пострадала женщина

Фото: Anna Voitenko / Reuters

При обстреле Шебекино Белгородской области из артиллерии пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Есть пострадавшая – женщина с переломом кисти, ушибами грудной клетки и мягких тканей носа. Вся необходимая медицинская помощь ей была оказана в больнице, от госпитализации она отказалась», — сообщил губернатор.

По его данным, всего в Шебекино зафиксировали три прилета, они повредили три частных домовладения — там выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждено здание автотранспортного предприятия и линия передач.

Помимо этого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по окраине Шебекино один снаряд из реактивной системы залпового огня «Град». Никто не пострадал, в результате повреждения получило производственно-складское помещение одного из предприятий.

В ночь на 1 ноября в небе над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ — его поразили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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      Анастасия Шейкина
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