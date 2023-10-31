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19:23, 31 октября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Минобороны России сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В небе над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«31 октября около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в министерстве.

По данным оборонного ведомства, беспилотник удалось уничтожить дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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      Никита Абрамов
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