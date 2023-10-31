Минобороны заявило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Минобороны России сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

В небе над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«31 октября около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в министерстве.

По данным оборонного ведомства, беспилотник удалось уничтожить дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее БПЛА удалось уничтожить в небе над Брянской областью. По информации губернатора региона Александра Богомаза, атаку со стороны Украины пресекли в Стародубском муниципальном округе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.