В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника

В небе над Брянской областью уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», — пояснил он.

По его словам, беспилотник был уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений нет. Губернатор также поблагодарил подразделения ПВО.

31 октября Брянская область дважды попала под обстрел ВСУ. Сначала Украина нанесла удар по населенному пункту Алейниково в Стародубском муниципальном округе. Обстрел повредил несколько построек и нарушил электроснабжение.

Затем под обстрел попали Сушаны. Загорелись два нежилых дома, возгорание уже ликвидировали. В результате никто не пострадал.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.