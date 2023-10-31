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10:39, 31 октября 2023Россия

ВСУ нанесли удар по территории российского региона

Брянский губернатор Богомаз заявил, что ВСУ ударили по территории региона

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы Брянской области, под удар попал населенный пункт Алейниково в Стародубском муниципальном округе. Из какого вооружения был обстрелян поселок, Богомаз не уточнил.

В результате удара пострадавших нет, однако обстрел повредил несколько построек и нарушил электроснабжение. «Частично повреждены три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки. Нарушено энергоснабжение», — рассказал Богомаз.

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      Марк Леонов
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