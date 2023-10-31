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12:52, 31 октября 2023Россия

В российском регионе два дома загорелись после обстрела со стороны Украины

Губернатор Богомаз: в Брянской области два дома загорелись после обстрела ВСУ

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В Брянской области два нежилых дома загорелись после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

Утром 31 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли регион вблизи села Сушаны. Указанный населенный пункт находится в километре от российско-украинской границы.

В результате обстрела никто не пострадал, возгорание было ликвидировано, добавил Богомаз.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе над еще одним граничащим с Украиной регионом — Белгородской областью. Целью летательного аппарата был объект на территории России, отметили в военном ведомстве.

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      Алан Босиков
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